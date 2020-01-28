"Весной я чаще забивал, а сейчас отдаю голевые передачи? Видит Всевышний, для нас вообще не важна статистика — кто сколько забил, кто сколько отдал голевых передач. Главное, чтобы был результат для команды.
Дзюба сказал, что забил свой лучший гол после моего ассиста? Могу его лишь поздравить с этим! И хочу пожелать, чтобы каждый его гол был лучшим. Без разницы — после моего паса или нет.
Что касается того, что он выше меня в гонке бомбардиров, то это, пожалуй, единственная вещь, о которой я не думаю. А думал я много о чем. Если он станет лучшим бомбардиром по итогам сезона, я лишь порадуюсь за него", - цитирует Азмуна Sport24.
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. Петербургский клуб заплатил "Ростову" за иранца 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Азмун провел 18 матчей за "Зенит", в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
В активе Дзюбы 11 голов и 9 результативных передач в 19 играх.
Азмун: если Дзюба станет лучшим бомбардиром, то я лишь порадуюсь за него
Форвард "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что порадуется за Дзюбу, если тот обойдет его в списке лучших бомбардиров чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
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