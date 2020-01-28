Как сообщает ettachkila.com, "Спартак" проявляет интерес к нападающему "Клуб Африкен" и сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Помимо красно-белых 21-летним футболистом интересуется несколько европейских клубов.
Компаоре в 22 матчах за свой клуб забил семь голов и сделал три результативные передачи. Также он провел три игры за национальную команду.
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 матчах 22 очка.
Форвард сборной Буркина-Фасо может перейти в "Спартак"
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