- Мой лучший конь — Серик — выиграл всё в Иране. Хотел бы я привезти его на соревнования в Россию? Честно говоря, я не думаю, что у него есть конкуренты в России. Чтобы вы понимали, Серик — это как "Зенит". А остальные — "Локомотив", "Спартак" и так далее, — цитирует Азмуна Sport24.
Напомним, в текущем сезоне Сердар Азмун забил семь голов за 18 матчей РПЛ и сделал пять голевых передач.
"Зенит" ушел на зимний перерыв на первой строчке, отрыв от "Краснодара" составляет 10 очков.
Азмун рассказал, что его лучший конь Серик, как "Зенит" - потому что у него нет конкурентов в России
Отвечая на вопрос о лошадях, нападающий "Зенита" Сердар Азмун изящно подколол соперников питерцев по чемпионату России
Фото: инстаграм Азмуна
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