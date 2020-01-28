Ранее супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин отказался от аренды в "Сочи" и до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2". Сам футболист заявил, что пока ничего не знает, но на второй сбор с основной командой он не полетит. Агента игрока и его отчим слова жены Кокорина опроверг, заявив, что не знает, кто это такая.
- В "Зените" при Дзюбе, Азмуне и Дриусси Кокорину пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у "Зенита" весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и одиннадцать в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше двадцати футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так — недельный цикл, - приводит слова Радимова "СДЗД".
Ранее Радимов на просьбу прокомментировать будущее Кокорина ответил, что это вопрос не к нему.
Радимов объяснил, почему Кокорину не было смысла оставаться в главной команде "Зенита"
Наставник фарм-клуба чемпионов России считает, что Александр Кокорин просто не получал бы игрового времени
Фото: "Зенит-2"
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