Божович рассказал о зимнем усилении "Крыльев"

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о том, стоит ли ждать Самаре усиления.



- Мы работаем над усилением. Ожидаем, что на втором сборе к нам приедут два-три новичка. Думаю, что усилимся качественно, потому что у нас очень серьезная задача и первые четыре игры очень важные. Важна любая игра, но первые четыре очень важны. Нам надо подготовиться, чтобы исправить турнирное положение, - приводит слова Божовича клубная пресс-служба.



Напомним, на зимний перерыв "Крылья" ушли на 15-й строчке РПЛ.