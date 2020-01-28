- В первую очередь, я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное, чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде. Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему своё время. За неполные 9 лет в команде я пережил разное.
Для меня этот контракт - очередной вызов, чтобы стать сильней самому и помочь быть сильнее молодым партнерам. Я должен своим примером на тренировках показывать каким потом достигаются Победы. Как непросто бывает в дни поражений.
Я рад что этот путь продолжается и я сделаю все возможное чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба, партнеров по команде и конечно же болельщиков команды. Спасибо за ваши тёплые сообщения, доверие. Так что, я вам ещё пригожусь, - написал Реброва на своей странице в Facebook.
Ребров выступает за "Спартак" с 2011-го года и был основным голкипером команды в чемпионском сезоне 2016/17.
В текущем Чемпионате России ветеран является вторым голкипером команды после Александра Максименко, в то время как Александр Селихов залечивает очередную тяжелую травму. На счету Реброва по одному матчу в Чемпионате и Кубке России.
Артём Ребров: продлил контракт со "Спартаком", потому что нужен команде, клубу
Голкипер "Спартака" Артём Ребров рассказал о причинах продления контракта с клубом и ответил тем, кто не считает это решение правильным - некоторым журналистам и хейтерам.
Фото: Spartakworld
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