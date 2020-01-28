Вчера стало известно, что РПЛ приняла претензии РФС и проведёт новые выборы. Список кандидатов должен быть утверждён 4-го февраля.
По сведениям источника, выдвинуть кандидатуру Прядкина договорились все клубы, кроме "Зенита" и "Динамо". Питерцы не могли выдвинуть Прядкина, поскольку вместо гендиректора Александра Медведева на заседании их представляло доверенное лицо, не имевшее на то полномочий. У гендиректора "Динамо" Юрия Белкина они были.
Напомним, 16 января на досрочных перевыборах главы РПЛ клубы поддержали Прядкина единогласно. Однако РФС признал выборы недействительными.
Бизнес Онлайн: Прядкина поддержали все клубы РПЛ, кроме "Зенита" и "Динамо"
14 клубов Российской Премьер-Лиги намерены поддержать президента организации Сергея Прядкина на новых выборах, которые состоятся 17 марта, сообщает Бизнес Онлайн.
Фото: mk.ru
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