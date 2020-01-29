"Официально "Зенит" не прерывал аренду Кругового. Но у них есть такое право.
Думаю, Данил все же продолжит выступать в "Уфе" до конца сезона. Но мы будем только рады, если он пригодится "Зениту" уже сейчас", — цитирует Газизова издание Sport24.
Данил Круговой является воспитанником "Зенита", а за "Уфу" выступает с прошлого розыгрыша чемпионата. В начале этого сезона Круговой подписал контракт с "Зенитом" сроком на 5 лет и остался в "Уфе" на правах аренды.
С декабря футболист восстанавливается от травмы и на сборах будет заниматься по индивидуальной программе. В этом сезоне в РПЛ Круговой провел 6 матчей.
Газизов: думаю, Круговой останется в "Уфе", но будем рады, если он пригодится "Зениту" уже сейчас
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал новость об отправлении Кругового на сборы с "Зенитом"
Фото: ФК "Уфа"
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