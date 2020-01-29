Во втором сборе примут те же игроки, что и на первом, кроме Лассаны Ндиай’е. Помимо основного состава "армейцев" на сборе будет присутствовать 24-летний форвард "КАМАЗа" Давид Караев, который находится в команде на просмотре.
В этом сезоне в ПФЛ на счету Караева 11 забитых мячей в 16 матчах.
На втором сборе у "армейцев" запланированы 4 матча: с "Сваровски Тироль", "Норшелланном", "Оддом" и санкт-петербургским "Зенитом".
Караев поехал на второй сбор с ЦСКА
ЦСКА сегодня утром отправился в испанский Кампоамор на второй учебно-тренировочный сбор.
Фото: ФК "КАМАЗ"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»