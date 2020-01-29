"Мне кажется, нам надо брать пример с НХЛ. Там в контрактах чётко прописаны варианты обменов. Ни у кого не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду, спускают в АХЛ… Потому что всё происходит честно и открыто.
Не знаю, что Саша думает по поводу всей ситуации. До меня доносится противоречивая информация", — цитирует Федотова Sportbox.
Федотов возглавил "Сочи" в декабре, заключив с клубом контракт на 2,5 года.
Ранее супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин отказался от аренды в "Сочи" и до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2". Сам футболист заявил, что пока ничего не знает. В опубликованных списках на второй сбор "Зенита" Кокорина нет.
Федотов: Кокорин? Ни у кого не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду в НХЛ
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал отказ форварда "Зенита" Александра Кокорина от аренды в сочинскую команду.
Фото: Рамиль Ситдиков (РИА Новости)
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»