В "Ахмате" сообщили, что клуб выдвинул Прядкина на пост президента РПЛ

"Ахмат" поддержит главу РПЛ Сергея Прядкина на предстоящих выборах. Об этом рассказал генеральный директор грознецкого клуба Ахмед Айдамиров.



Фото: mk.ru