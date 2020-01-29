В "Ахмате" сообщили, что клуб выдвинул Прядкина на пост президента РПЛ

"Ахмат" поддержит главу РПЛ Сергея Прядкина на предстоящих выборах. Об этом рассказал генеральный директор грознецкого клуба Ахмед Айдамиров.
Фото: mk.ru
"Ахмат" выдвинул на пост главы РПЛ кандидатуру Прядкина. Ни у кого ничего не поменялось. У нас такое же мнение, как и на голосовании", - цитирует Айдамирова Sport24.

Отметим, что именно Айдамиров был инициатором процедуры перевыборов на последнем общем собрании клубов. Напомним, 16 января на Прядкин был переизбран на пост главы РПЛ. Позже РФС обязал лигу провести новые выборы в течение трех месяцев.

Сегодня стало известно, что Прядкина 16 января поддержали все клубы чемпионата России, кроме "Зенита" и Динамо". Повторные выборы главы РПЛ пройдут 17 марта.


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Теги: Айдамиров Ахмат Прядкин
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