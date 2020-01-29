Геркус может подать ответный иск к "Локомотиву"

Вчера стало известно, что "Локомотив" подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшему президенту Илье Геркусу. Сумма иска - 144 миллиона рублей.
Фото: CЭ
Позже в клубе сообщили, что иск к Геркусу подан в результате аудиторской проверки. Сам Геркус на своей странице в соцсетях позже опубликовал сообщение, в котором сообщил, что намерен защищаться в суде и выиграть его.

Геркус работал в "Локомотиве" с 2016 по 2018 год. При нем команда стала чемпионом России и выиграла Кубок страны.

Илья Геркус не исключает, что может подать к клубу ответный иск: "Это последовательное действие - сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в Инстаграме, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска", - цитирует Геркуса ТАСС.


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Теги: Геркус Локомотив
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