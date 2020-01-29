Отмечается, что контракт с 27-летним футболистом сборной Алжира будет рассчитан до конца 2021 года.
Зеффан находится без клуба с лета 2019 года. В прошлом сезоне он вместе с "Ренном" обыграл "ПСЖ" в финале Кубка Франции, а с национальной командой футболист выиграл Кубок африканских наций.
"Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 18 очков.
L'Equipe: экс-игрок "Ренна" Зеффан перейдет в "Крылья Советов"
Как сообщает L'Equipe, бывший защитник "Ренна" Мехди Зеффан станет игроком "Крыльев Советов".
Фото: truoctrandau.com
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