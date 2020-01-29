L'Equipe: экс-игрок "Ренна" Зеффан перейдет в "Крылья Советов"

Как сообщает L'Equipe , бывший защитник "Ренна" Мехди Зеффан станет игроком "Крыльев Советов".

Фото: truoctrandau.com

Отмечается, что контракт с 27-летним футболистом сборной Алжира будет рассчитан до конца 2021 года.



Зеффан находится без клуба с лета 2019 года. В прошлом сезоне он вместе с "Ренном" обыграл "ПСЖ" в финале Кубка Франции, а с национальной командой футболист выиграл Кубок африканских наций.



"Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 18 очков.