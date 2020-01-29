"Судя по всему, у них есть конфликт, он раздувается во всех СМИ. Этот конфликт не идет на пользу ни "Зениту", ни самому Александру Кокорину. Я думаю, Александр преследует цель выиграть золотые медали в составе "Зенита".
В футболе все бывало: в сборную вызывались игроки без клуба. Но это все редкие случаи. Я не думаю, что Станислав Черчесов возьмет его в сборную. Даже несмотря на то, что Кокорин будет усердно тренироваться в "Зените"-2 и, возможно, успешно выступать за него", - цитирует Кирьякова "Спорт день за днем".
Напомним, ранее стало известно, что Кокорин отказался переходить в "Сочи" на правах аренды. Супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2".
Агент Логинов сначала опроверг слова супруги Кокорина, но затем сообщил, что Александр действительно поедет на сборы с клубом.
Кокорин вызывался в сборную России с осени 2011 года. Всего на его счету 47 игр за национальную команду и 12 забитых голов.
Кирьяков высказался о том, сможет ли Кокорин вернуться в сборную
Известный российский тренер Сергей Кирьяков выразил мнение, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин не получит приглашение в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
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