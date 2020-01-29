Напомним, "Локомотив" подал в Арбитражный суд Москвы иск на сумму 144 миллиона рублей. Позже в клубе сообщили, что иск к Геркусу подан в результате аудиторской проверки. Сам Геркус на своей странице в соцсетях позже опубликовал сообщение, в котором сообщил, что намерен защищаться в суде и выиграть его.
Геркус работал в "Локомотиве" с 2016 по 2018 год.
Сегодня Геркус не исключил, что подаст к "Локомотиву" ответный иск.
"Коммерсант": иск "Локомотива" к Геркусу может быть из-за больших премий сотрудникам
Как сообщает "Коммерсант", иск "Локомотива" к бывшему президенту клуба Илье Геркусу может быть подан из-за того, что некоторые сотрудники московского клуба в тот момент получали слишком большие премии.
Фото: ФК "Локомотив"
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