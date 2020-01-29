Защитник "Сочи" рассказал, что в команде не особо заморачиваются по переходу Кокорина

Защитник "Сочи" Кирилл Заика ответил на вопрос о том, ждут ли в команде нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Ранее "Сочи" официально объявил об аренде форварда "Зенита" до конца сезона. Однако сам Кокорин отказался переходить в последнюю команду РПЛ. После этого Кокорина перевели в "Зенит-2".

"Не особо заморачиваемся по этому поводу. Придет человек - хорошо, не придет - будем играть без него. Но очень хотелось бы видеть в рядах "Сочи" нападающего такого уровня", - приводит слова футболиста NEWS.ru.


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Теги: Сочи Кокорин Зенит
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