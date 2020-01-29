Защитник "Сочи" Кирилл Заика ответил на вопрос о том, ждут ли в команде нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Ранее "Сочи" официально объявил об аренде форварда "Зенита" до конца сезона. Однако сам Кокорин отказался переходить в последнюю команду РПЛ. После этого Кокорина перевели в "Зенит-2".
"Не особо заморачиваемся по этому поводу. Придет человек - хорошо, не придет - будем играть без него. Но очень хотелось бы видеть в рядах "Сочи" нападающего такого уровня", - приводит слова футболиста NEWS.ru.
Защитник "Сочи" рассказал, что в команде не особо заморачиваются по переходу Кокорина
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»