Соболев: благодаря выступлению за "Крылья" моя мечта стала реальностью

Нападающий Александр Соболев, который на правах аренды переходит из "Крыльев Советов" в "Спартак", поблагодарил работников и болельщиков самарского клуба за проведённое в нём время.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью.

Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс. Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в "Крыльях", - цитирует Соболева клубная пресс-служба.

"Крылья Советов" официально подтвердили переход Соболева. По информации "СЭ", аренда игрока до конца сезона обойдётся "Спартаку" в 500 тысяч евро, а выкуп нападающего летом - ещё в 4,5 млн евро.

В скором времени Соболев должен присоединиться к "Спартаку", проводящему в данный момент второй зимний сбор в Катар.

Соболев делит с Элдором Шомуродовым второе место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Однако последний гол нападающего датирован 5-м октября, когда мяч Александра помог "Крыльям" победить в гостях "Сочи" (2:0).

22-летний нападающий перешёл в "Крылья" из "Томи" в конце 2017 года. В 45 матчах за самарскую команду он забил 21 мяч.


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Теги: Соболев Крылья Советов Спартак
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