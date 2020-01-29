"Рубин" начал сбор в Турции. Клуб мониторил рынок центральных защитников, и, похоже, сделал выбор. Речь идёт о защитнике "Браги" Пабло Сантосе (бразилец, 27 лет). Возможно, игрок присоединится к команде уже на сборе в Турции", - написал Егоров.
По данным Transfermarket, стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро.
Сантос в нынешнем сезоне чемпионата Португалии провел 10 матчей.
За "Брагу" бразилец выступает с лета 2018 года.
Журналист Егоров: "Рубин" подпишет защитника "Браги" Сантоса
Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что защитник "Браги" Пабло Сантос продолжит карьеру в "Рубине".
Фото: ФК "Брага"
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