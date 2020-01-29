Журналист Егоров: "Рубин" подпишет защитника "Браги" Сантоса

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что защитник "Браги" Пабло Сантос продолжит карьеру в "Рубине".



Фото: ФК "Брага"