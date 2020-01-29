Сегодня самарский клуб официально объявил о переходе форварда в "Спартак". Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, при этом москвичи имеют опцию выкупа футболиста.
По данным "СЭ", за аренду на полгода красно-белые заплатят "Крыльям" 500 тысяч евро. В случае, если в летнее трансферное окно "Спартак" решит воспользоваться правом выкупа футболиста, то сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. Сам Соболева будет получать в "Спартаке", по данным СМИ, порядка 1,7 млн евро в год.
"Сегодня было принято решение о платной аренде Александра Соболева в "Спартак" до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. "Спартак" сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило", - цитирует Фетисова пресс-служба клуба.
На счету Соболева в текущем сезоне РПЛ 10 забитых голов. По этому показателю он уступает только форварду "Зенита" Артему Дзюбе, который забил 11 мячей.
"Спартак" после 19 туров занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка. "Крылья Советов" находятся на 15-м месте, набрав 18 баллов.
Глава "Крыльев Советов": учитывали желание Соболева, он просил отпустить его в топ-клуб
Председатель Совета директоров "Крыльев" Александр Фетисов прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в "Спартак".
Фото: ФК Крылья Советов
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