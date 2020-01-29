Сегодня самарский клуб официально объявил о переходе форварда в "Спартак". Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, при этом москвичи имеют опцию выкупа футболиста за 4,5 млн евро. Аренда обойдется красно-белым в 500 тысяч евро.
"Я так понимаю, что Соболева уже протащили по всем клубам, и никто его не захотел приобретать. Начинал же он лихо, хорошо, но не в первый раз видим ситуацию, когда человек не блещет в какой-то период. Но ведь настоящая звезда — она всегда яркая, и игрок продолжает это проявлять на протяжении всей карьеры", - цитирует Андрея Червиченко Sport24.ru.
Председатель Совета директоров самарского клуба Александр Фетисов ранее рассказал, что клуб учитывал желание самого игрока, который "мечтал играть за топ-клуб".
Червиченко: я так понимаю, что Соболева уже протащили по всем клубам, и никто его не захотел приобретать
Экс-президент "Спартака" поделился мнением о переходе форварда "Крыльев" Александра Соболева в московский клуб.
Фото: ФК Крылья Советов
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