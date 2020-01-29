По словам функционера, "красно-белые" не ставят целью победу в кубке, вспоминания итоги прошлого года, когда "Спартак" выиграл этот кубок, а затем провалился в чемпионате, заняв пятое место. Также Цорн ответил, почему команда не проводила контрольных матчей на первом сборе.
- Это решение тренерского штаба. Видно было, что базовой готовности у команды не было по итогам сезона. Это было, думаю, видно не только нам. Поэтому важно было поставить физическую базу на первом сборе.
Цели и ожидания... Самые главные – чтобы тренер сделал выводы для официальных матчей, - цитирует Цорна youtube-канал Сергея Егорова.
Напомним, "Кубок Париматч Премьер" пройдёт в катарской Дохе с 1 по 9 февраля. Помимо "Спартака" на турнир заявлены московский "Локомотив", "Ростов" и сербский "Партизан".
Цорн: "Спартак" не стремится выиграть турнир в Катаре
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн назвал главные цели клуба на предстоящий "Кубок Париматч Премьер".
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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