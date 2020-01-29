Бывшая жена Аршавина - про требование о выселении: подарок на день рождения дочки от папы и бабушки

Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина опубликовала в своём Инстаграме фотографию полученного ей требования выселиться из коттеджа в Санкт-Петербурге.

Фото: Cofe.ru

Требование о выселении Казьминой до 1 марта исходит от матери известного футболиста Татьяны Ивановны.



- Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки, - подписала фото документа Казьмина.



Однако сейчас пост в Инстаграме недоступен.



У Аршавина и Казьминой есть общая дочь Есения. В июле 2019 года её родители были разведены.