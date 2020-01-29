- Смешно. Поздравляю клуб с приобретением почти однофамильца, - отреагировала Соболь.
Ранее стало известно, что "Спартак" и "Крылья Советов" договорились об аренде нападающего самарцев Александра Соболева за 500 тыс. евро до конца сезона. У "красно-белых" будет опция выкупа игрока летом за 4,5 млн евро. По информации "СЭ", футболист будет зарабатывать в новом клубе 1,8-1,9 млн евро, плюс бонусы за командные достижения.
В 18 матчах РПЛ текущего сезона Соболев забил 10 мячей и отдал три голевые передачи. Он делит второе место в списке бомбардиров с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым.
Сотрудница ФБК Соболь поздравила "Спартак" с покупкой Соболева
Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь ответила на сообщение в твиттере, где её поздравили с переходом в московский "Спартак", сопроводив пост фотографией Соболь с эмблемой московского клуба на платье.
Фото: twitter.com/Radoslav108
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