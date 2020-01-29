По сведениям Конова, "Спартак" взял игрока в аренду с опцией обязательного выкупа, а не с правом выкупа.
- Соболев, кстати, как говорят, с опцией ОБЯЗАТЕЛЬНОГО выкупа. Т.е. посмотреть/проверить и потом вернуть, якобы, нельзя, - написал журналист в своём телеграм-канале K/On/Off.
Ранее сообщалось, что аренда Соболева обойдётся "Спартаку" в 500 тысяч евро, а последующий выкуп - в 4,5 миллиона.
Конов: говорят, выкуп Соболева обязательный. Вернуть, якобы, нельзя
Известный журналист Василий Конов поделился своими сведениями по поводу условий аренды нападающего Александра Соболева из "Крыльев Советов" в "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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