- Своей игрой Соболев доказал, что он бомбардир, умеет забивать. Он как наконечник, "Спартаку" не хватает такого футболиста, и приобретение его - правильное решение. Другой вопрос, сможет ли он показать результат, потому то "Спартак" - это другой уровень, внимание, болельщики, - заявил Павлюченко в интервью ТАСС.
По мнению экс-игрока "Спартака", Соболеву будет проще, если он сумеет влиться в состав команды. Также Павлюченко сравнил игрока самарцев с Зе Луишем, которого москвичи прошлым летом продали в "Порту". Он считает что это абсолютно разные игроки и, Соболеву, в отличие от Луиша, нужно быть больше в штрафной. Павлюченко уверен, что тренерский штаб, во главе с Доменико Тедеско, изменит игру в атаке под Соболева и добавит больше навесов с флангов.
Напомним, ранее "Крылья Советов" подтвердили переход Соболева на правах аренды в "Спартак". Сам московский клуб пока никак не прокомментировал информацию. Полугодичная аренда игрока обойдётся москвичам в 500 тыс.евро, а также у них будет право о выкупе футболиста за 4,5 млн евро по окончанию сезона. По информации журналиста Василия Конова, этоо право является обязательным.
Павлюченко: "Спартаку" не хватало Соболева
Экс-нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал аренду нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева в стан "красно-белых".
Фото: Инстаграм Романа Павлюченко
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