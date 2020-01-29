Ранее отчим и агент игрока Кирилл Логинов сообщил, что Кокорин отправится на сборы с "Зенитом-2", но источнику "Известий" стало известно, что окружение нападающего ищет ему варианты продолжения карьеры в Европе.
По данным источника, представители Кокорина считают, что игроку будет трудно найти себе клуб в РПЛ после ситуации с "Сочи". Сейчас они пытаются договориться с "Зенитом" о досрочном расторжении контракта, что поможет игроку быстрее найти команду.
До информации о переходе в "Сочи" Кокориным активно интересовался Дик Адвокат, ныне возглавляющий голландский "Фейеноорд". Но недавно они подписали другого нападающего — Роберта Боженика, так что перспективы о переезде российского футболиста в Нидерланды выглядят туманно.
"Известия": Кокорин понимает, что ему будет трудно перейти в другой клуб РПЛ. Он намерен уехать в Европу
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может покинуть команду. Футболист отказался от арендного перехода в "Сочи", который подтвердил генеральный директор питерцев Александр Медведев, в связи с чем не был вызван на сборы с основной командой в Испании.
Фото: ФК "Зенит"
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