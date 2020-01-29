Агент сообщил, что "Спартак" уже сделал предложение "Клабу Африкэн", выступающему в чемпионате Туниса. Сам игрок хочет перейти в московскую команду.
— Бассиру сказал мне, что хотел бы играть в «Спартаке». Чемпионат России — это новый вызов, и он готов его принять, — цитирует агента Sport24.
21-летний нападающий в 13 матчах чемпионата Туниса забил 6 мячей. Форвард обладает ростом в 188 см и имеет на счету 2 матча в составе сборной Буркина-Фасо.
Вчера стало известно о переходе в "Спартак" другого нападающего, Александра Соболева.
Агент буркинийца Компаоре: "Спартак" сделал предложение клубу, игрок заинтересован в переходе
Лансине Силуе, представляющий интересы футболиста "Клаб Африкэн" Бассиру Компаоре, подтвердил информацию появившуюся в СМИ информацию об интересе к игроку со стороны московского "Спартака".
Фото: ФК "Клаб Африкэн"
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