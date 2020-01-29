- Зарплата Соболева в районе миллиона. Опция выкупа необязательная, - написал Алланазаров в своем телеграм-канале "Вы кого мне притащили!?".
Ранее известный журналист Василий Конов сообщил о разговорах насчет обязательства выкупа Соболева "Спартаком" по окончании сезона. Однако по другим данным, клуб сможет вернуть нападающего в Самару, если не захочет его выкупать.
Журналист Алланазаров опроверг информацию Конова об обязательном выкупе Соболева
Журналист Sport24 Максим Алланазаров сообщил свою информацию об условиях аренды Александра Соболева в "Спартак" и зарплате футболиста.
Фото: ФК Крылья Советов
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