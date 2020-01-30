"Виталий Дьяков уже неделю со "Спартаком-2", пока на него смотрят, но 99%, что дадут контракт. Укомплектованность "двойки" очень плохая, нападающий Кутуталадзе вынужден играть правого защитника. Дьяков уже отыграл в одном тайме товарищеского матча", — пишет Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.
Виталий Дьяков является воспитанником московского "Локомотива", но за основную команду "железнодорожников" не провел ни одного матча.
В РПЛ Дьяков выступал за "Томь", московское "Динамо" и "Ростов", в составе которого в 2014 году выиграл Кубок России.
Последним клубом 30-летнего защитника было минское "Динамо", в составе которого Дьяков провел 10 матчей, забил 1 мяч и отметился голевой передачей.
Алланазаров: 99%, что "Спартак-2" даст Дьякову контракт
По информации журналиста Максима Алланазарова Виталий Дьяков в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком-2".
Фото: ФК "Сивасспор"
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