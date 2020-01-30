"Кокорина не жалко. Он находится в проблемном положении, но свои проблемы он создал себе сам.
Один у него путь сейчас. Никто не даст ему играть в России за более-менее достойную команду. И не останется он, разумеется, в "Зените". Средняя Европа, Восточная или, может быть, маленький клуб в более-менее близком к топовым чемпионате. Вот единственный вариант Кокорина. Это будет интересно только если Кокорин захочет показать миру, какой он футболист.
Есть ли у Кокорина яйца? Не в биологическом смысле. И не про стальные и не золотые яйца я это говорю", — сказал Уткин в эфире передачи "Футбольный клуб" на своем ютуб-канале.
Напомним, что ранее Кокорин отказался от аренды в "Сочи".
Сообщалось, что приоритетным вариантом для продолжения карьеры форвард считает расторжение контракта с "Зенитом" и переход в европейский клуб.
Уткин заявил, что ему не жалко Кокорина
Спортивный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал будущее форварда "Зенита" Александра Кокорина.
Фото: "Коммерсантъ"
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