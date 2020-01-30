"Я не переоцениваю Прядкина, но главная претензия к нему только в том, что он уже надоел. Невозможно быть за Сергея Прядкина, потому что он ничего не утверждает. Он сугубо компромиссная фигура, у него нет программы действий. Но я всегда был и буду против того, чтобы людей мочили без повода и без толка. Прядкин на своём посту уже более 10 лет, и я не знаю ни одного случая, чтобы он что-нибудь украл. Это вообще довольно большая редкость.
Выборы президента Премьер-Лиги названы безальтернативными – очень хорошо, прошло 10 дней. Где та альтернатива, которая предлагается Прядкину? Он не предлагал программу – очень хорошо, где та программа, которую он срочно, вопреки всем выборам, поставил под угрозу? Ничего этого нет", — сказал Уткин в очередном видео на своем ютуб-канале.
Выборы президента РПЛ назначены на 17 марта.
Напомним, что РФС обязал РПЛ провести повторные выбора президента РПЛ, пояснив, что выборы от 16 января прошли с нарушениями норм регламента. На выборах 16 января Сергей Прядкин, возглавляющий лигу с 2007-го года, был единогласным решением переизбран на новый, пятилетний срок.
Уткин: невозможно быть за Прядкина
Спортивный журналист и блогер Василий и Уткин прокомментировал признание недействительными выборы президента РПЛ и положение Сергея Прядкина.
Фото: "Коммерсантъ"
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