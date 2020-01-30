"Завтра появлюсь в "Зените-2". Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт — пока непонятно", — цитирует Александра Кокорина издание ТАСС.
Агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отказался комментировать информацию о расторжении контракта Кокорина с "Зенитом".
Ранее говорилось о намерениях футболиста разорвать контракт с "Зенитом" и продолжить выступления в Европе.
Кокорин прокомментировал расторжение контракта с "Зенитом"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о возможном расторжении контракта с санкт-петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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