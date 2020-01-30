"Спартаку" нужен был именно такой игрок, который будет наконечником атаки. Может быть то, что его сравнивают со мной — это говорит о том, что до Соболева надо только донести мяч в голову и в ногу, чтобы ему оставалось только реализовывать свои моменты, забивать и приносить этим очки.
Другой вопрос, как он перестроится. При всем уважении к "крылышкам", но, наверное, это не тот клуб, с которым можно сравнить "Спартак". "Спартак" — это болельщики, давление, СМИ.
Если клуб будет играть в поставленный и атакующий футбол, то он будет забивать. А если команда будет в плохом состоянии и начнет чемпионат плохо, то будет тяжело. Но я точно могу сказать, что Соболев — это хорошее приобретение", — цитирует Павлюченко Sport24.
Напомним, что вчера "Крылья Советов" объявили о переходе Александра Соболева в "Спартак" на правах аренды до конца сезона. По окончании срока арендного соглашения "красно-белые" смогут полностью выкупить футболиста.
В этом сезоне на счету Соболева в РПЛ 10 забитых мячей в 18 матчах за "Крылья Советов".
Перед возобновлением РПЛ "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, располагаясь в трех очках от зоны стыковых матчей.
Павлюченко: Соболев - хороший трансфер для "Спартака"
Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о переходе Александра Соболева в стан "красно-белых".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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