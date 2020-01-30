"Спартак" объявил о переходе Александра Соболева

Официальный сайт московского "Спартак" объявил о трансфере нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
Официальный сайт "Спартака" сообщает, что аренда 22-летнего игрока рассчитана до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что аренда Соболева обойдётся "Спартаку" в 500 тысяч евро, а последующий выкуп - в 4,5 миллиона.

В этом сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ за "Крылья Советов", в которых забил 10 голов.


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Теги: Спартак Крылья Советов Соболев Российские трансферы
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