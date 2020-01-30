В нём Александр Соболев представлен гигантом среди высоток Москва-Сити.
Напомним, "Спартак" объявил, что форвард взят в аренду с необязательным правом выкупа.
Ранее сообщалось, что аренда Соболева обойдётся "Спартаку" в 500 тысяч евро, а последующий выкуп - в 4,5 миллиона.
В этом сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ за "Крылья Советов", в которых забил 10 голов.
"Бери выше!" "Спартак" представил Соболева необычным роликом
Официально объявивший о переходе Александра Соболева на правах аренды "Спартак" представил новичка в необычном ролике
Фото: ФК "Спартак"
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