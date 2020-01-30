Напомним, "Спартак" объявил, что форвард взят в аренду с необязательным правом выкупа.
- Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов» — благо Саша с самого начала сезона привлек к себе внимание яркой и результативной игрой. Достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости.
Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, - приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых.
Ранее сообщалось, что аренда Соболева обойдётся "Спартаку" в 500 тысяч евро, а последующий выкуп - в 4,5 миллиона.
В этом сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ за "Крылья Советов", в которых забил 10 голов, но нападающий не отличался с начала октября.
"Спартак" ушел на зимний перерыв на десятой строчке РПЛ и возобновит сезон 29 февраля матчем против "Динамо".
Цорн рассказал, что в переходе Соболева был заинтересован лично Тедеско
Генеральный директор красно-белых Томас Цорн прокомментировал приобретение Александра Соболева
Фото: ФК "Спартак"
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