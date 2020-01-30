Бывший защитник "Лиона" прибыл на сбор "Крыльев"

По информации Sport24 , бывший защитник французского "Лиона" и "Ренна" Мехди Зеффан в ближайшее время пополнит состав самарского клуба.

Фото: Getty Images

27-летний футболист, ныне находящийся в статусе свободного агента, прибыл на турецкий сбор "Крыльев" и сегодня должен подписать контракт. Срок соглашения не указывается.



На счету алжирского защитника 66 матчей во всех турнирах за "Ренн", а ранее футболист выступал за "Лион", в составе которого провел 24 игр. Также Зеффан провел 15 матчей за сборную Алжира, в составе которой выиграл Кубок Африканских наций.



Мехди Зеффан расторг контракт с "Ренном" в июле 2019 года, после чего находился без клуба. Последний свой матч Зеффан провел также в июле прошлого года в финале Кубка Африканских наций.



После осенней части РПЛ "Крылья Советов" идут в зоне вылета чемпионата (15 место), имея в своем активе 18 очков.