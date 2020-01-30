Сегодня Пабло Сантос должен присоединиться к "Рубину" на сборе в Турции.
Пабло Сантос перейдет в "Рубин" на правах аренды до конца сезона. При этом у казанского клуба будет право выкупа футболиста.
Как сообщает "БИЗНЕС Onlinе", опция выкупа Сантоса у составляет порядка 3,5 миллионов евро. Аренда игрока обойдется "Рубину" в 100 тысяч евро.
Сантос выступает за "Брагу" с 2018 года, провел в составе португальской команды 45 матчей и записал на свой счет 5 голов.
В этом сезоне на счету Пабло Сантоса 20 матчей за "Брагу" во всех турнирах, в которых защитник отметился одним забитым мячом.
Защитник "Браги" Сантос сегодня присоединится к "Рубину"
Издание "БИЗНЕС Online" сообщает, что в ближайшие дни 27-летний бразилец поставит подпись под контрактом с казанским клубом.
Фото: H?lder Santos
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