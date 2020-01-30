Юран: Соболев предпочтительнее Понсе. Не понимаю, по какому принципу брали аргентинца

Экс-футболист сборной России, а ныне тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева в московский "Спартак".
Фото: Global Look Press
"У Соболева есть шанс. Я видел в "Крыльях Советов", что у него есть данные: спортивная агрессия. На данном этапе для "Спартака" он лучше, чем Понсе. Есть дриблёры, скоростные форварды, нападающие таранного типа. Я пока не могу понять какого плана нападающего Эсекьель, по какому принципу его брали.

Что касается Соболева, то здесь в первую очередь — российское гражданство. Также он молодой парень, уже Черчесов приглашал его на сборы — это посыл, что у парня есть потенциал и до конца он ещё не раскрылся. Аренда — это хорошо, можно посмотреть, как он использует свой шанс. Приветствую решение руководства взять Соболева в аренду", — цитирует Юрана "Чемпионат".

Сегодня московский "Спартак" объявил об аренде Александра Соболева до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

В этом сезоне на счету Александра Соболева в РПЛ 10 забитых мячей в 18 матчах за "Крылья Советов".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Юран Соболев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Глава "Крыльев Советов": последний сбор показал, что мысленно Соболев уже не в Самаре
Соболев: более титулованной и популярной команды, чем "Спартак", в России просто нет 7
Кечинов - о Соболеве: одно дело - играть в "Крыльях Советов", другое - в "Спартаке"
Бывший игрок "Зенита" Кришито может перейти в "Фиорентину"
"Рома" арендовала воспитанника "Барселоны"
Мама Рохо подтвердила, что футболист продолжит карьеру в Аргентине
Исламхан, который не подошел "Зениту", будет играть в ОАЭ
Мак: благодарен "Зениту" за все 1
Юран: Соболев предпочтительнее Понсе. Не понимаю, по какому принципу брали аргентинца 3
Защитник "Браги" Сантос сегодня присоединится к "Рубину"
Бывший защитник "Лиона" прибыл на сбор "Крыльев"
Экс-тренер Соболева: нынешний "Спартак" не подходит Александру 2
Цорн рассказал, что в переходе Соболева был заинтересован лично Тедеско 3
"Бери выше!" "Спартак" представил Соболева необычным роликом 3
"Спартак" объявил о переходе Александра Соболева 4
Павлюченко: Соболев - хороший трансфер для "Спартака"
Кокорин прокомментировал расторжение контракта с "Зенитом" 9
Уткин: невозможно быть за Прядкина
Егоров рассказал, что Кокорин может перейти в "Локомотив" 8
Мак перешел в турецкий "Коньяспор"
Федун ответил, действительно ли "Ливерпуль" хотел Веллитона 2
Агент Кокорина заявил, что вариант с "Динамо" нападающий даже не рассматривает 4
Уткин заявил, что ему не жалко Кокорина 9
Источник: Попович близок к переходу в "Крылья"
Алланазаров: 99%, что "Спартак-2" даст Дьякову контракт 2
Уткин: Медведев позавчера говорил одно, сегодня — противоположное. Где собственное достоинство? 10
Веллитон рассказал, что мог из "Спартака" перейти в топ-клуб АПЛ 7
Семин выразил опасение, что Фарфан не сыграет до конца сезона
Официально: Круговой будет восстанавливаться в "Зените", но продолжит играть за "Уфу" 2
Журналист Алланазаров опроверг информацию Конова об обязательном выкупе Соболева 3
Все новости