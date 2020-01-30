"У Соболева есть шанс. Я видел в "Крыльях Советов", что у него есть данные: спортивная агрессия. На данном этапе для "Спартака" он лучше, чем Понсе. Есть дриблёры, скоростные форварды, нападающие таранного типа. Я пока не могу понять какого плана нападающего Эсекьель, по какому принципу его брали.
Что касается Соболева, то здесь в первую очередь — российское гражданство. Также он молодой парень, уже Черчесов приглашал его на сборы — это посыл, что у парня есть потенциал и до конца он ещё не раскрылся. Аренда — это хорошо, можно посмотреть, как он использует свой шанс. Приветствую решение руководства взять Соболева в аренду", — цитирует Юрана "Чемпионат".
Сегодня московский "Спартак" объявил об аренде Александра Соболева до конца сезона с возможностью последующего выкупа.
В этом сезоне на счету Александра Соболева в РПЛ 10 забитых мячей в 18 матчах за "Крылья Советов".
Юран: Соболев предпочтительнее Понсе. Не понимаю, по какому принципу брали аргентинца
Экс-футболист сборной России, а ныне тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева в московский "Спартак".
Фото: Global Look Press
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