"Сложно сказать, тот ли игрок Соболев, который нужен "Спартаку". У красно-белых нет такого сейчас форварда, который хорошо бы играл как внизу, так и на втором этаже. Надо смотреть на то, как Соболев адаптируется в команде. Одно дело - играть в "Крыльях Советов", другое - в "Спартаке", где постоянно находишься под пристальным вниманием и давлением", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Напомним, вчера "Крылья Советов" официально объявили о перехода Соболева в московский клуб на правах аренды. По данным СМИ, у "Спартака" есть опция выкупа футболиста в летнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. За аренду Соболева красно-белые заплатят самарскому клубу 500 тысяч евро.
Сегодня "Спартак" официально подтвердил переход игрока.
В этом сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ за "Крылья Советов", в которых забил 10 голов.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка после 19 туров.
Кечинов - о Соболеве: одно дело - играть в "Крыльях Советов", другое - в "Спартаке"
Ветеран красно-белых Валерий Кечинов высказался о переходе в "Спартак" нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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