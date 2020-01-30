Вчера "Крылья" объявили, что форвард до конца сезона будет арендован "Спартаком". При этом у московского клуба есть право выкупа игрока в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро.
"Решение было принято с учетом мнения тренерского штаба во главе с Миодрагом Божовичем. Последний сбор показал, что Александр мысленно уже не в Самаре. Отмечу, что стоимость Соболева за время его выступления за самарский клуб возросла многократно. Клуб в последнее время сделал несколько предложений по улучшению личного контракта. Не секрет, что Александр сам изъявил желание играть в топ-клубе. И здесь мы пошли ему навстречу", - цитирует Фетисова РИА Новости.
В нынешнем сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ и забил 10 голов.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Крылья Советов" же идут в зоне вылета - на 15-м место. В активе клуба из Самары 18 очков.
Глава "Крыльев Советов": последний сбор показал, что мысленно Соболев уже не в Самаре
Председатель совета директоров "Крыльев" Александр Фетисов рассказал о решении отпустить нападающего Александра Соболева в "Спартак".
Фото: ФК Крылья Советов
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