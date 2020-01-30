Глава "Крыльев Советов": последний сбор показал, что мысленно Соболев уже не в Самаре

Председатель совета директоров "Крыльев" Александр Фетисов рассказал о решении отпустить нападающего Александра Соболева в "Спартак".
Фото: ФК Крылья Советов
Вчера "Крылья" объявили, что форвард до конца сезона будет арендован "Спартаком". При этом у московского клуба есть право выкупа игрока в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро.

"Решение было принято с учетом мнения тренерского штаба во главе с Миодрагом Божовичем. Последний сбор показал, что Александр мысленно уже не в Самаре. Отмечу, что стоимость Соболева за время его выступления за самарский клуб возросла многократно. Клуб в последнее время сделал несколько предложений по улучшению личного контракта. Не секрет, что Александр сам изъявил желание играть в топ-клубе. И здесь мы пошли ему навстречу", - цитирует Фетисова РИА Новости.

В нынешнем сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ и забил 10 голов.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Крылья Советов" же идут в зоне вылета - на 15-м место. В активе клуба из Самары 18 очков.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Соболев Фетисов Крылья Советов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Агент Смольникова рассказал, что у игрока есть два предложения от российских клубов
Пентек близок к переходу в "Герту". Игрок уже прибыл на медосмотр
"Тоттенхэм" интересуется капитаном "Саутгемптона"
"Урал" не договорился с Жамалетдиновым по условиям контракта
Меркулов может перейти в "Рубин"
Спортдиректор "Зенита" Рибалта не знал, что Кокорина хотели отдать в аренду в "Сочи" 15
Первый тренер Соболева считает, что игроку в ЦСКА было бы легче, чем в "Спартаке" 5
"Лацио" хочет успеть подписать Жиру
SportMediaset: "Сампдория" решила прервать аренду Ригони. Игрок вернется в "Зенит" 7
Семин: Кокорин? На сегодняшний день он игрок другой команды 1
Глава "Крыльев Советов": последний сбор показал, что мысленно Соболев уже не в Самаре
Соболев: более титулованной и популярной команды, чем "Спартак", в России просто нет 53
Кечинов - о Соболеве: одно дело - играть в "Крыльях Советов", другое - в "Спартаке" 1
Бывший игрок "Зенита" Кришито может перейти в "Фиорентину"
"Рома" арендовала воспитанника "Барселоны"
Мама Рохо подтвердила, что футболист продолжит карьеру в Аргентине
Исламхан, который не подошел "Зениту", будет играть в ОАЭ
Мак: благодарен "Зениту" за все 1
Юран: Соболев предпочтительнее Понсе. Не понимаю, по какому принципу брали аргентинца 3
Защитник "Браги" Сантос сегодня присоединится к "Рубину"
Бывший защитник "Лиона" прибыл на сбор "Крыльев"
Экс-тренер Соболева: нынешний "Спартак" не подходит Александру 3
Цорн рассказал, что в переходе Соболева был заинтересован лично Тедеско 4
"Бери выше!" "Спартак" представил Соболева необычным роликом 6
"Спартак" объявил о переходе Александра Соболева 6
Павлюченко: Соболев - хороший трансфер для "Спартака" 1
Кокорин прокомментировал расторжение контракта с "Зенитом" 13
Уткин: невозможно быть за Прядкина
Егоров рассказал, что Кокорин может перейти в "Локомотив" 9
Мак перешел в турецкий "Коньяспор"
Все новости