"Если бы он пошёл в ЦСКА, ему было бы проще. Там хорошая атмосфера, Головин говорил, что они как большая семья. Может, там ему было бы проще адаптироваться: в "Спартаке" много иностранцев, а в ЦСКА много молодых игроков. Плюс важно, как на него будет действовать давление болельщиков.
А скоро ещё и чемпионат Европы – нужно побороться за шанс туда попасть. Из "Спартака" с этим будет попроще", - цитирует Александра Горбунова "Чемпионат".
Напомним, вчера "Крылья Советов" официально объявили о переходе Соболева в московский клуб на правах аренды. По данным СМИ, у "Спартака" есть опция выкупа футболиста в летнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. За аренду Соболева красно-белые заплатят самарскому клубу 500 тысяч евро.
В этом сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ за "Крылья Советов", в которых забил 10 голов.
Первый тренер Соболева считает, что игроку в ЦСКА было бы легче, чем в "Спартаке"
Первый тренер нападающего Александра Соболева, который вчера перешел из "Крыльев Советов" в "Спартак", поделился мнением о перспективах футболиста в московском клубе.
Фото: ФК Крылья Советов
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