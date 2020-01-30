Первый тренер Соболева считает, что игроку в ЦСКА было бы легче, чем в "Спартаке"

Первый тренер нападающего Александра Соболева, который вчера перешел из "Крыльев Советов" в "Спартак", поделился мнением о перспективах футболиста в московском клубе.
Фото: ФК Крылья Советов
"Если бы он пошёл в ЦСКА, ему было бы проще. Там хорошая атмосфера, Головин говорил, что они как большая семья. Может, там ему было бы проще адаптироваться: в "Спартаке" много иностранцев, а в ЦСКА много молодых игроков. Плюс важно, как на него будет действовать давление болельщиков.

А скоро ещё и чемпионат Европы – нужно побороться за шанс туда попасть. Из "Спартака" с этим будет попроще", - цитирует Александра Горбунова "Чемпионат".

Напомним, вчера "Крылья Советов" официально объявили о переходе Соболева в московский клуб на правах аренды. По данным СМИ, у "Спартака" есть опция выкупа футболиста в летнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. За аренду Соболева красно-белые заплатят самарскому клубу 500 тысяч евро.

В этом сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ за "Крылья Советов", в которых забил 10 голов.


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Теги: Соболев ЦСКА Спартак
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