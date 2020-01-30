Сообщается, что решение о том, чтобы Александр до лета выступал за "Сочи" на правах аренды, было принято без ведома Рибалты.
"В день, когда появилась информация, Рибалта находился в отеле в Катаре с клубом на предсезонных сборах. Он срочно связался с генеральным директором клуба Александром Медведевым. Они в отеле сразу провели встречу, на которой присутствовал и Семак. Там Медведев подтвердил им уход Кокорина. Рибалта и Семак были очень недовольны таким решением", - сказал источник, на которого ссылается РБК.
Сам Рибалта возмутился таким решением руководства и тем, что ни сам футболист, ни главный тренер не дали положительный ответ на переход игрока в "Сочи".
Также отмечается, что Рибалта в беседе с Медведевым и Семаком заявил, что не понимает, как в условиях лимита можно отпускать нападающего высокого уровня. Источник отмечает, что решение об уходе принималось не Медведевым.
Напомним, ранее "Сочи" официально объявил об аренде Кокорина. Позже в "Зените" подтвердили эту информацию. Однако агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не перейдет в последнюю команду РПЛ. После этого Кокорин был переведен в "Зенит-2".
Сообщалось, что приоритетным вариантом для продолжения карьеры форвард считает расторжение контракта с "Зенитом" и переход в европейский клуб.
Спортдиректор "Зенита" Рибалта не знал, что Кокорина хотели отдать в аренду в "Сочи"
Как сообщает РБК, спортивный директор питерского клуба Хавьер Рибалта не знал, что форвард команды Александр Кокорин на правах аренды должен был перейти в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
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