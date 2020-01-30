Как сообщает "Чемпионат", "Урал" не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта.
Отмечается, что у Жамалетдинова имеются предложения от двух российских клубов, а также из ФНЛ и чемпионата Казахстана.
Форвард с зимы 2019 года на правах аренды выступает за польский клуб "Лех". Он провел 7 матчей и дважды поразил ворота соперников. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Легии" на 7 очков.
"Урал" не договорился с Жамалетдиновым по условиям контракта
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который находился на просмотре в "Урале", не перейдет в екатеринбургский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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