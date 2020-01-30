При этом у испанского клуба будет право выкупа 29-летнего футболиста.
Как отмечает журналист Андрей Панков, помимо "Сельты" на Смолова претендовал "Вильярреал", но Фёдор сам выбрал вариант с "Сельтой", так как хотел чаще выходить на поле.
В нынешнем сезоне Смолов провел в чемпионате России 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
"Сельта" занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков в 21 матче.
Источник: Смолов на правах аренды перейдет в "Сельту"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил, что нападающий Федор Смолов на правах аренды перейдет в "Сельту", сообщает Sport24.
Фото: ФК "Локомотив"
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