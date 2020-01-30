Ранее сообщалось, что у испанского клуба есть право выкупа футболиста сборной России в летнее межсезонье за 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Смолов провел в чемпионате России 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
"Сельта" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков в 21 матче.
"Локомотив" объявил о переходе Смолова в "Сельту"
Пресс-служба "Локомотива" на официальном сайте объявила о переходе нападающего Федора Смолова в "Сельту". Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
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