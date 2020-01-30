"Вероятность может появиться только после того, как футбольный клуб "Зенит" даст официальное заявление по мне. У меня есть действующий контракт, который я должен выполнять.
Могу ли присоединиться к "Локо"? Я бы и рад что-то сказать, но не могу этого сделать, потому что "Зенит" свою позицию до сих пор не обозначил", - цитирует Кокорина Sport24.
Сегодня стало известно о том, что форвард "Локомотива" Федор Смолов на правах аренды до конца сезона перешел в испанскую "Сельту".
Напомним, Кокорин ранее отказался переходить из "Зенита" в "Сочи", после чего был переведен во вторую команду.
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин ранее прокомментировал возможное подписание Кокорина.
Кокорин ответил на вопрос о том, может ли он перейти в "Локомотив"
Нападающий питерского клуба Александр Кокорин рассказал, что пока не имеет представления о своем будущем.
Фото: ФК "Зенит"
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