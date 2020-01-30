Сегодня стало известно о том, что Смолов будет выступать за "Сельту" на правах аренды до конца сезона. Испанский клуб сможет выкупить игрока в летнее трансферное окно за 6 миллионов евро.
"Очень приятно удивлён! "Сельте" нужен нападающий, команда борется за выживание. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она находится.
С удовольствием готов посоветовать Фёдору пару хороших ресторанов. Думаю, он уже в Испании. Всегда может мне позвонить, я ему всё расскажу. Но не надо забывать, что Виго — это не Мадрид и не Барселона", - цитирует Мостового "Чемпионат".
"Сельта" в нынешнем сезоне чемпионата Испании набрала 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.
Экс-игрок "Сельты" Мостовой рассказал, что готов посоветовать Смолову рестораны в Виго
Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой рассказал, как относится к переходу Федора Смолова из "Локомотива" в испанский клуб.
Фото: РПЛ
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