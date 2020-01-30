Широков: уверен, у Смолова в "Сельте" все должно получиться

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал переход Федора Смолова в "Сельту".

Сегодня стало известно о том, что Смолов будет выступать за "Сельту" на правах аренды до конца сезона. Испанский клуб сможет выкупить игрока в летнее трансферное окно за 6 миллионов евро.

"Сельта" в нынешнем сезоне чемпионата Испании набрала 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

"Федор — молодец! Для него это новый вызов в карьере, он давно стремился уехать. Это новый этап в развитии для него. Команда посмотрит на него, он посмотрит, готов или нет.

Очень хорошо, что он сделал этот выбор. Не побоялся и поехал. Уверен, все должно получиться", - цитирует Широкова РИА Новости.


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Теги: Широков Смолов Сельта Ла Лига
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