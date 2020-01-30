Как сообщает в твиттере журналист Димитрис Самолис, 27-летний футболист сборной Греции уже прибыл в Москву для завершения перехода в "Динамо".
Пападопулос за свою карьеру успел поиграть за "Олимпиакос", "Шальке", "Байер", "РБ Лейпцин" и "Гамбург". Также футболист провел 29 игр за национальную команду и забил четыре мяча.
"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 матчах 24 очка.
Пападопулос находится в Москве. Игрок должен перейти в "Динамо"
"Динамо" близко к подписанию контракта с защитником "Гамбурга" Кириакосом Пападопулосом.
Фото: ESPN
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